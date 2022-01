A lila-fehérek a 3. percben Ilyés Tamás góljával szereztek vezetést, 0–1. Ezt követően a mezőnyben kiegyenlített játék folyt, a 22. percben Szél révén egyenlített a harmadosztályú együttes, 1–1. A z első félidő hajrájában megszerezte a vezetést a makói csapat, Babolecz vette be a lila-fehérek kapuját, 2–1.

Fordulás után mindkét oldalon a cserék is lehetőséget kaptak. A csabaiak többet támadtak, de néhányszor lesen akadt el az akciójuk.

Az utolsó negyedórában teljesen beszorította ellenfelét a lila-fehér együttes, több helyzetük is volt, de azok rendre kimaradtak. Az Előre les gólokat lőtt, vagy a makóiak kapusa, a korábban Orosházán is megfordult Bordás Dániel védett többször is nagy bravúrral, így nem tudtak egyenlíteni.

A látottak alapján az egész heti edzőtáborozás után tompán játszó békéscsabaiak vereséget szenvedtek a lelkes, helyenként jól jászó Makótól.

A csabaiak hétfőtől itthon folytatják a felkészülést a január 30-ai,Dorog elleni bajnoki találkozóra.

G.: Szél, a 22., Babolecz, a 43., ll. Ilyés, a 3. percben.