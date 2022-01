NB I B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Sopron, 100 néző. V.: Gaál, Jankovics, Tóth Kitti. Békés: KRISZTICS 25/21, Acsimovics 13, BALOG G. 23/12, Olics 4, Cvijin 10. Cs.: Vass 15/12, CSORBA, Kelechi 3, Balog Á. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Sopron legeredményesebb pontszerzői: Csátaljay P. 27/9, Csátaljay B. 15.

Talán a hosszú utazás okozta, de kétségelen tény, hogy rosszul kezdte a mérkőzést a Békés, amely a védekező és a támadó oldalon is sok hibával játszott.

Bárhogyan is variálta a csapatot a békési edzőkettős, együttesük nem tudott úgy játszani, ahogyan a korábbi mérkőzéseken. Az első negyed öt pontos hátránya a másodikban további hárommal nőtt.

Az edzői stáb a félidőben igyekezett rendet teremteni a fejekben.

Amíg az első két negyedben Krisztics Dániel tartotta a lelket a békésiekben, a folytatásban már lettek társai is, így a ponterős Balog Gábor, vagy Vass Dominik, aki az egész mérkőzésen öt hárompontos kísérletéből négyet értékesített. Lehetne említeni Csorba Szabolcsot is, akinek nagyon kellett a hasznos védőmunkája ahhoz, hogy csapata az utolsó játékrészben beérje ellenfelét, majd fordítani tudjon. A második félidőben Acsimovics Nemanja is megtalálta a dobóformáját. Nem túl gyakorta fordul elő, hogy a viharsarki együttesnél öt játékos is tíz pont fölé jusson.

Az utolsó negyed kissé hasonlított az őszi békési találkozóra, az SZSK akkor is ebben a játékrészben nyerte meg a mérkőzést.

Sopronban Krisztics hárompontosával fordult a kocka (66–68), s innentől kezdve már végig a vendégek birtokolták az előnyt a fiatal hazai alakulat ellen. A csapatát Sopronba elkísérő néhány békési drukker szájából a végén felhangzott az „Itthon vagyunk” rigmus is.

A békésiek zsinórban negyedik győzelmüket jegyezték és stabilan tartják hatodik helyüket.

Balog Vilmos: – Nagyon nehéz volt a mérkőzés. Lassan rázódott bele a játékba a csapat, mind a támadásban, mind a védekezésben gyengék voltunk az első félidőben. A harmadik negyedben már kezdtünk ébredezni, és az utolsóra sikerült olyan teljesítményt nyújtani, ami aztán elegendő lett a fordításhoz. Jó emlékek kötnek bennünket a soproni teremhez, hiszen nyolc éve itt játszottunk sikeres playoff mérkőzést az NB I B-be való feljutásért.