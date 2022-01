A csapatból egyelőre ketten hiányoznak. A kapus Pajkó László betegség miatt egy héttel később kapcsolódik be a munkába. Takó Dániel pedig a párját látogatta meg Ecuadorban. A hazatérést kissé megnehezíti a járványhelyzet, de a napokban ő is be tud majd kapcsolódni a munkába. Az együttes többi tagja azonban Kovács Attila rendelkezésére áll.