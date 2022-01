Az első játszmában Bondárék a második adogatójátékukat elveszítették, és a folytatásban nem jutottak el fogadóként odáig, hogy a hátrányukat visszavegyék, így 34 perc alatt 6:4-re bukták a szettet. A másodikban ugyan ötször is eljutottak bréklabdához, de egyet sem tudtak kihasználni, míg Danyilináék a játszma közepén egyetlen lehetőségüket kihasználva ismét előnybe kerültek, s ezúttal 42 perc alatt nyerték a szettet, így a mérkőzést is. Bondár búcsúja egyben azt is jelent, hogy a felnőttek versenyében már nincs több magyar résztvevő az idei tornán.

Eredmény

Női páros. 1. forduló Danyilina, Haddad Maia (kazah, brazil)–Bondár, Kalashnikova (magyar, grúz) 6:4, 6:4.