A védekezés volt a kulcskérdés a második félidőben is, amire már aligha panaszkodhatott a békési edzőkettős, hiszen a harmadik és negyedik negyedben 11-11 pontot kapott csupán csapatuk. Ebben az időszakban a fiatal Balog Gábor vette hátára a csapatot, aki a védőmunkában és a támadásban is hatalmas munkát végzett, a 30 pontos teljesítménye a legjobb volt a pályafutása során. Bár a társak közül Krisztics és Olics sem volt még százszázalékos állapotban, ők is nagy munkát végeztek.