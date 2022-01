A szezon során negyedik alkalommal csap össze egymással a Swietelsky-Békéscsaba és az MTK Budapest, a mérleg nyelve erősen a viharsarki csapat felé billen, hiszen az októberi békéscsabai bajnoki idénynyitót, és a két Magyar Kupa negyeddöntőt is Tóth Gábor együttese nyerte. A bajnokin alaposan megnehezítette a bajnoki ezüstérmes dolgát a fővárosi kék-fehér együttes, hiszen még szettet is tudott rabolni Leiszt Máté csapata az akkori mérkőzésen még a válogatott liberó Molcsányi Ritát nélkülöző csabaiaktól. Az év végi Magyar Kupa mérkőzések ennél jóval simábban alakultak, hiszen mindkét találkozót 3:0-ra nyerte a BRSE, s jutott be biztosan a Magyar Kupa elődöntőjébe. Az első fővárosi összecsapáson már túl is van a Békéscsaba, és int ismert, bizony kellemetlen pofonba szaladt bele a csapat a Vasas Óbuda otthonában. A Békéscsaba ellen több mint két év elteltével mérkőzést nyerő piros-kékek három szettes győzelmet arattak, elvéve a görcsösen, sok hibával játszó csabaiak kedvét és ha nem is reménytelenné téve, de nagyon lecsökkentve a döntőbe jutási esélyeket.