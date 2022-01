A lila-fehérek 25 tagú játékoskerettel, valamint 7 tagú szakmai stábbal vesznek részt a szűk egyhetes programon, ahol napi két edzés, és egyéb foglalkozások is szerepelnek az ütemtervben. Az utazók között több fiatal játékos is helyet kapott, hiszen a klub továbbra is elkötelezett a saját nevelésű, és Békés megyei származású játékosok szerepeltetése iránt. A Levendula Hotelben minden adott ahhoz, hogy a téli felkészülés a megfelelő ütemben és körülmények között folytatódjon. A heti program szombaton 11 órakor az NB III.-as Makó elleni előkészületi mérkőzéssel zárul, majd a vasárnapi pihenőnap után, január 17-étől már bajnoki ritmusban folytatja a munkát a csabai együttes Schindler Szabolcs vezetőedző irányításával.