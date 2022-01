A keretben várható némi mozgás, hiszen akadnak olyan játékosok, akik valamilyen okból eligazolnak, másokat pedig az őszi idény alapján nem marasztalnak. A fiatalok közül Molnár Szabolcs Olivér (19), Szilágyi Szebasztián (20) és Molnár Márk Miklós (21) is más klubnál vesz részt próbajátékon. A tapasztaltabb labdarúgók esetében Sundas Anatlolis Alexis (27) munkahelyi elfoglaltsága miatt a lakhelyén, Nagyváradon szeretné folytatni valamelyik környező megye I. osztályú csapatban. Karikás Krisztián (26) utolsó félévét kezdi a Debreceni Egyetemen, amely állást ajánlott számára, ezért vélhetően a DEAC II-es gárdájában kezdi az új idényt, míg Szántó Mihály Sándor (26) a több játék reményében visszatérne Körösladányba. A távozók pótlására több próbajátékos érkezett Füzesgyarmatra, de mint azt Boros Tibor elárulta, sorsukról csak a jövő heti két gyakorlómérkőzés után születik döntés a mutatott teljesítményük, illetve játékuk alapján. Ezek sorát január 19-én Szarvason kezdik a gyarmatiak, a többi találkozójukat viszont odahaza vívják. – Az őszinél szűkebb létszámú kerettel számolunk az előttünk álló tavaszi szezon során, hiszen mérkőzésből is kevesebb lesz. Az alapvető cél a bennmaradás biztosítása, de ha az új játékosok minőséget tudnak hozni, akkor bárkivel felvehetjük a versenyt, és pár helyet javíthatunk is a jelenlegi pozíciónkon – tette hozzá a szakmai koordinátor.