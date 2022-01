A mérsékeltebb évkezdés miatt Somogyi János együttese a felsőházba jutásért küzd majd az alapszakaszból hátralévő öt forduló során. Házon belül abban bíznak, hogy az őszi idény második felében nyújtott teljesítmény fokozásával ez gondmentesen sikerülhet, a rájátszás során pedig a csapat tovább emelkedhet a tabellán. – Szeretnénk olyan kvalitású új játékosokat igazolni, akik segítségével lerakhatjuk egy többre hivatott gárda alapjait, melyet fokozatosan fejlesztve, záros határidőn belül megteremthetjük az NB III.-as szereplés lehetőségét – mondta Somogyi János vezetőedző. Ezeknek a kritériumoknak mindenképpen megfelel az eddigi két érkező. A 22 éves belső védő, Bány Bence félévnyi távollét után tért vissza az NB III.-as Hódmezővásárhelytől. Nem is egyedül érkezik, hiszen vele tart Zahorán Balázs is. A pálya bal szélén védőként és a középpályán is bevethető 23 éves labdarúgó az Előrénél nevelkedett, ott töltötte karrierje jelentős részét, 2020 nyarán igazolt Kazincbarcikára, az utóbbi évet pedig a csongrádi alakulatnál töltötte. További játékosok is jönnek a felkészülés kezdetére, az ő sorsukról a munkájuk és a szorgalmuk alapján döntenek.