Az új idénynek már január derekától nekivágnak. A prológot esetükben is az OrosAblak-Békés Megyei Teremkupa jelenti majd, azt követően a téli alapozáshoz is hozzálátnak Botás Attila edző vezetésével. A tréningek monotonitását február során négy gyakorló mérkőzés töri meg. A termékeny támadókkal rendelkező határ menti gárdát lőtt gólok tekintetében csak a listavezető Békés múlja felül egy góllal, ezen tehát aligha kell változtatni, de nem is várható nagy mozgás a keretben. A védőmunka viszont javításra szorul, hiszen csak az utolsó három helyen álló csapat kapitulált többször a kevermesieknél.