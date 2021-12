– A 23 pontos vereség után hosszú megbeszélés következett az öltözőben, majd hazatérve közös meccselemzés, videózás szerepelt a programban – emlékezett vissza a kritikus időszakra Balog Vilmos. Érződött a fiatal játékosokon, hogy elbizonytalanodtak, keresték a helyüket a csapatban. Így a legfontosabb feladat a szerepek tisztázása, az önbizalom erősítése volt. Az edzésmunkában is történt változtatás. Még nagyobb szerepet kapott a védekezés javítása, s egy olyan mentalitás kialakítása, ami arról szól, hogy ne kapjunk sok kosarat. A támadó kosárlabda helyett a védekezés került középpontba. A harmadik fordulóban már látszódott a szemléletváltás eredménye, de a győzelemre még várni kellett. Kecskemétről azonban már bizakodva jöhettünk haza. A Soproni MAFC elleni első hazai mérkőzésünkön sikerült a várva várt győzelem is. És a békési sportcsarnok ismét hangos volt a Gladiátor Ultras szurkolásától. Az egyik bajnokesélyes, az Újpest érkezett Békésre. Sikerült megfékezni az újpesti rohamokat, s bár a meglepetés elmaradt, jól látszódott az új karaktere a csapatnak, s érződött, hogy szurkolók és csapat ismét egymásra találnak. A november a győzelmek hónapja volt. Négy mérkőzés, négy győzelem, ráadásul kettő idegenben. Nagy szerepe volt ebben a rutinos Krisztics Dánielnek, aki nyolcadik éve játszik Békésen. Mindig élen járt a pontszerzésben, de most a játék szervezéséből is sokat magára vállalt, s a védekezésre is nagy energiát fordított. A sikerszériát a Piros csoportból kiesett, még az idén visszajutni vágyó Miskolci EAFC törte meg, de ez a mérkőzés is nagy küzdelmet, szoros eredményt hozott. De­cemberre három mérkőzés maradt, ebből a hazai meccset sikerült behúznia Balog Gáboréknak. Az Atomerőmű Bonyhád és az éllovas Cegléd ellen vesztesen, de emelt fővel térhettek haza Cvijinék. Az év eleji célkitűzés, a masszív középcsapat kiépítése felé jól halad az edzői stáb. Hat győzelem, hét vereség az első félév mérlege, ami a 8. helyet jelenti a bajnokságban.