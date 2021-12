– Megemelem a kalapom a társaság előtt a bajnokság első felében nyújtott teljesítményhez, ugyanakkor jócskán akad hiányérzetem az évad vége miatt. Sajnos az edzéslátogatottság megkopott, ennek hatása okozta a törvényszerű visszaesést – mondta Farkas Gyula, aki úgy vélekedik, hogy egy jó felkészüléssel a mezőny első harmadában meg tud ragadni a csapat.

Heti szinten ezt három edzés szolgálja, valamint február során további négy szombati edzőmérkőzés.

A meglehetősen szűkös keretet is szeretnék felfrissíteni. Napirenden van például Adamik Tibor visszatérése, amennyiben a támadó korábban megsérült térde is bírja majd a terhelést. Mellette kapus poszton is frissítenének, miután a maradi Nagy Gáspár Zoltánra még jó ideig nem számolhatnak.

A tervezett felkészülési mérkőzések időrendje

Február 5., szombat: Körösladány MSK II–Köröstarcsai KSK

Február 12., szombat: Kamuti SK–Köröstarcsai KSK

Február 19., szombat: Köröstarcsai KSK–Kamuti SK

Február 26., szombat: Dévaványai SE–Köröstarcsai KSK (Füzesgyarmat).