Szünet után Hrabák adott új lendületet a békésieknek. Gólerős játékával a 38. percre az addigi legnagyobb különbségű vezetést építette ki a hazai csapat (20–16). Mindez a magabiztosságot is megadta. A folytatásban állandósult a 4-5 gólos különbség a két gárda között, sőt a 42. percben már hatra is hízott (23–17). Egy gyors hármas szériával ezt még lefelezték az ózdiak, ezzel azonban mintha kiürült volna a lőporos hordójuk. Takács újra bravúrokat mutatott be a kapuban, a gólok „termeléséből” pedig Szász is szerepet vállalt, ennek jótékony hatására az 54. percre gyakorlatilag eldőlt a meccs (30–22). A vendégek lelkes hajrája már csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő.