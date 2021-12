Hogy a második vagy a harmadik fokán, az még függ a megyeriek vasárnapi pótlásától is, de az eredménytől függetlenül, elégedetlenségre aligha lehet ok a Kis-sárréti településen, hiszen a kedvezőtlenebb esetben is két pozíciót tudtak javítani a tavalyi hasonló időszakhoz mérten. Jól dolgoztak tehát a játékosok, akik jelenleg a szűk két hónapos pihenőjüket töltik. A szabadság január 17-én telik le, ekkor veszi kezdetét a téli alapozás. A csapat id. Szabó Mózes irányításával heti két tréninggel készül, februártól pedig a Sarkad, a Zsadány, a Kevermes és a Gyulai TFC U19 ellen négy szombati tesztmérkőzés szerepel a programjában.