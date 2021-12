A térfélcserét követően mintha az öltözőben maradtak volna a vendégek. Zsinórban hat gólt kaptak az első 10 percben (22–17), amire Laufer tudott válaszolni nagy sokára. A folytatásban is a hazai együttes akarata érvényesült, a látogatók mérsékelten teljesítettek támadásban, a védekezésük puhánynak bizonyult, így a vecsésiek fokozatosan növelni tudták az előnyüket (55. p.: 30–22). A végjátékban huszáros hajrába kezdtek a vendégek, azonban a második félidő hiányosságainak kozmetikázására kevésnek bizonyult a rendelkezésükre álló idő.



Padla József: – Már az Ózd elleni mérkőzésen is látszódott csapatszintű fáradtság, ami dekoncentráltságot eredményezett. Sajnos ez a mai mérkőzésen is így volt, hiába küzdöttünk, még a legtisztább gólhelyzeteink is kimaradtak, amit megbosszult az ellenfél. Az őszi teljesítményhez ugyanakkor gratulálok a csapatnak.