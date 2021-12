Kezdettől az Orosháza játéka dominált, míg a vendégek sorra elpuskázták helyzeteiket, a hazai csapat sorra lőtte a gólokat és a 6. percben már 4–0-ra vezetett. Az első vendégtalálat a 7. percben büntetőből született. Ez azonban nem szegte kedvét a hazaiaknak, míg a látogatók továbbra is hadilábon álltak a gólszerzéssel. A 12. percben már 7–2-re vezetett az OFKSE. A hazaiak távoli lövésekből is rendre betaláltak, míg a túloldalon Pajkó büntetőt is védett és tovább nyílt az olló a két csapat között (22. p.: 14–6) és a nyolcgólos különbség a félidőig is megmaradt.