A legjobb négy közé jutásért csapott össze egymással a Magyar Kupában a Swietelsky-Békéscsaba és az MTK Budapest – ezúttal Budaörsön. A békéscsabaiaknál ezúttal Sara Kliszura kezdett átló poszton, a nyitásfogadó tengelyt pedig Salla Karhu és Glemboczki Zóra alkotta. Felváltva estek a pontok a találkozó elején, de a csabaiak nyugodtak meg előbb, 3:7-nél Leiszt Máté, az MTK vezetőedzője időt is kért. Csabai oldalon Kliszura gyártotta a pontokat, Glemboczki stabilan fogadott és támadásban is veszélyes volt, nem véletlen, hogy magabiztos BRSE-vezetést mutatott az eredményjelző. Egy rövid hullámvölgy következtében aztán csökkent ugyan a differencia, de a vendégek gyorsan rendezték a sorokat és Zólyomi Rebeka centertámadása le is zárta a játékrészt.