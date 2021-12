Ennek érdekében már tárgyaltak is néhány kiszemelttel, akik hajlanának is a klubcserére, azonban a téli időszakban megbonyolítja az átigazolásokat, hogy azokra a kiadó kluboknak is áldásukat kell adniuk.

A tervezett felkészülési mérkőzések időrendje

Február 5., szombat, 14.00: Battonyai TK–Mezőkovácsházi TE

Február 12., szombat, 14.30: Medgyesbodzás SE–Mezőkovácsházi TE

Február 19., szombat, 14.30: Békéscsaba 1912 Előre U17–Mezőkovácsházi TE

Február 26., szombat, 15.00: Csorvási SK–Mezőkovácsházi TE