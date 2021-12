A házigazdák 1:0-ra és 2:1-re is vezettek, s egy szettre voltak az aranyszett kiharcolásától, ezt azonban végül a fővárosiak nyerték, akik aztán az ötödik játszmában is jobbak voltak, így kettős győzelemmel nyerték a párharcot. A fővárosiak ellenfele az elődöntőben a Swietelsky-Békéscsaba lesz. A felek villámgyorsan meg is egyeztek egymással a mérkőzések időpontjait illetően, eszerint a párharcot idegenben kezdik meg az új esztendőben Molcsányi Ritáék.

Az elődöntő időpontjai. 2022. január 15., szombat, 17.00, Folyondár utcai sportcsarnok: Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsaba

2022. február 2., szerda, 18.00, Békéscsabai Városi Sportcsarnok: Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda

Az MVM Női Magyar Kupa másik elődöntőjében a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia és a Fatum-Nyíregyháza találkozik egymással.