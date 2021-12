– Az első párban rögtön le is győzte Szabó Rékát, Dékány Kinga azonban a következő körben átvette a vezetést, melyet aztán már nem is engedtek ki a kezükből a csodálatos hölgyeink – idézte vissza a csapatversenyt Galli Zsolt. – Szász-Kovács Emese, csapata legidősebbje, pályafutása legutolsó párharcát, a viharsarkiak legfiatalabbjával, Gachályi Grétával vívta. Megható perceket éltünk át. Az egész csarnok állva tapsolva búcsúzott a nagy bajnoktól, mindkét csapat tagjai könnyeikkel küszködve ölelték át Emesét. Felejthetetlen volt. Ahogy csapatunk bronzérme is felejthetetlen fejezete a klub történetének. Mint a legtöbb verseny, úgy ez is örömökkel, szomorúságokkal, sikerekkel, csalódásokkal volt tele. De mindenképpen edzői pályafutásom legszebb, legmeghatóbb élményei között tartom számon –fűzte hozzá Galli Zsolt.