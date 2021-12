– Az őszi szezon második felében aztán volt egy hétmeccses veretlenségi sorozatunk, ami sajnos a III. Kerületi TVE ellen megszakadt, pedig emberelőnyben játszottunk, és háromszor is vezettünk. A végén sikerült nyerni Szegeden, így feljebb léptünk a 13. helyre, de nagyon szoros a verseny az alsóházi régióban. A csapattól azt várom, hogy úgy szerepeljen a bajnokságban, hogy ne a kiesés ellen kelljen küzdeni, a keret alkalmas erre. Az ősszel sajnos Achilles-, és bokasérüléssel is bajlódtam, de most már rendbe jöttem. Ez az év már nyögvenyelős lesz, de a segítségemmel szeretném, ha minél jobban eltávolodnánk a veszélyes zónától. Jómagam Békéscsabán képzelem el később is a pályafutásomat, a gyermekeim is itt járnak óvodába, illetve iskolába és a feleségem is szereti a várost.