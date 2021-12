Már ezt megelőzően is lesz közös összejövetelük a zöld-fehéreknek, akik január 9-én részt vesznek az OrosAblak-Békés Megyei Teremkupa szeghalmi selejtező fordulójában. Vélhetően már nem lesz ott a társakkal Kun Csaba, a fiatal támadót ugyanis a Mezőtúr hívja, bár a transzferre a klub vezetésének is áldását kell adnia. A tréner elmondta, nem szeretnének nagy változásokat, igyekeznek egyben tartani az őszi együttest, amely magasabb szinten is megállta a helyét és tovább fejlődhet az idény során.

A tervezett felkészülési mérkőzések időrendje

Január 29., szombat, 15.00: Békéscsaba LA U17–Gyomaendrődi FC

Február 5., szombat, 14.00: Mezőtúri AFC–Gyomaendrődi FC

Február 12., szombat, 14.00: Gyomaendrődi FC–Mezőtúri AFC (Füzesgyarmat)

Február 19., szombat, 14.00: Gyomaendrődi FC–Szabadkígyósi SZSC (bajnoki)