Az elődöntőben Valkusz Márkot (Golden Ace) verte óriási csatában (4:6, 7:6/10-8). Hankó Bálint tanítványa utóbbi fiúval állt össze a párosban, kettősük meg sem állt a döntőig, ahol a Hajas Bálint, Harari Ben Conor (Pasarét TK, Next TA) duóval szemben is győzött. – Az év utolsó versenyén Daminak sikerült dupláznia Budapesten az F12-es kiemelt korosztályos versenyen, első kiemeltként. Páros kategóriában Valkusz Márkkal hódították el a győzteseknek járó serleget, akinek ezúton is jár a köszönet a partnerségért. Szuper évet zártunk a salakon, reméljük a 2022-es még sikeresebb lesz – mondta a versenyt követően edzője, Hankó Bálint. A fedett pályás szezon januári végi nyitányát a Winter Kupa válogatott verseny jelenti, melynek helyszíne Csehország, vagy Ausztria lesz.