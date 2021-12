Pedig már a 3. percben megszerezték a vezetést az esélyesebb látogatók, a folytatás azonban elmaradt. Mi több további negyedóra múltán Sovány Dorina szabadrúgásával a hazaiaknak sikerült egalizálniuk. Szép dolgokat mutattak be a gyulaiak, cseppet sem játszottak megilletődve az NB I-re avanzsáló látogatókkal szemben, Kósa Noémi pedig még büntetőt is hárított. A második félidő újabb újpesti találattal indult, de nyomban jött az egyenlítés is Szerb Katalin jóvoltából.