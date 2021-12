Mint arról Mazán Zoltán edző beszámolt, a hat hétre tervezett alapozást Békéscsabán, a Mester Klub műfüves pályáján kezdik, ahol hetente két alkalommal találkozik a keret. A szombatokra pedig kezdettől tesztmérkőzéseket kötöttek le. A március eleji mezőhegyesi bajnoki rajtra két ligakonkurens mellett jó képességű, alacsonyabb osztályú ellenfelekkel gyakorolnak a zöld-fehérek.

Házon belül a legfőbb fejtörést a távozni szándékozó, illetve leálló labdarúgók pótlása jelenti. Az évközi lemorzsolódókon túl a Németh testvérek, Attila és Márk, valamint Zsibrita Tamás Kamutra igazolna, Fodor Zsomborra pedig a keresztszalag-szakadása miatt nem számíthatnak tavasszal. Csepp a tengerben, hogy Balogh Gusztáv felépült és bő fél esztendővel a leigazolása után bajnokin is bemutatkozhat. Mellé további játékosokat keresnek, hogy létszámában is megnyugtató állományra támaszkodhassanak az idény során. A bajnokság második felében is szeretnék megőrizni az erős középcsapat „státuszt”, újoncként ezzel teljesíthetnék az évre megfogalmazott célokat.

A tervezett felkészülési mérkőzések időrendje

Január 29., szombat: Füzesgyarmati SK II.–Medgyesbodzás SE

Február 5., szombat, 14.30: Pusztaföldvári SZSE–Medgyesbodzás SE

Február 12., szombat, 14.30: Medgyesbodzás SE–Mezőkovácsházi TE

Február 19., szombat, 14.30: Tótkomlósi TC–Medgyesbodzás SE

Február 26., szombat, 14.30: Medgyesbodzás SE–Füzesgyarmati SK II.