A heti program három tréninget, valamint egy tesztmeccset tartogat majd a játékosok számára, akik kapnak egy szabad hétvégét is a helyi teremlabdarúgó-bajnokság zárásakor, tekintettel arra, hogy mindannyian játszanak valamelyik együttesben. A társaság január 8-án részt vesz az Oros Ablak-Békés Megyei Teremkupán is, ahol szeretne jól teljesíteni. Mint ahogyan a bajnokság tavaszi részében is ez a terv a megyei II./A osztály 4. helyezettjénél. – Az őszi szereplésünk megfelelt a várakozásainknak. Ha egy picit jobban állunk bele és realizálódnak a dolgaink a téli időszakban, akkor nem tartom elképzelhetetlennek az előrelépést sem, persze ettől függetlenül ha az öt között zárunk a végén, azzal is elégedettek leszünk – nyilatkozta Benyovszki Róbert.