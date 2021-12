– Mindegyik karate stílust tisztelem, bár néhány helyen eltérnek a technikák a nemzetközi karatéban, ezeket nehéz megjegyezni, és elsősorban a test mozgásában, és mozgatásában különböznek a stílusok és szervezetek. Én elsősorban shotokanos vagyok, de szeretem átvenni a technikákat máshonnan is. Azért, hogy sok mindent megismerjek, próbálok minél több helyről információt, tudást szerezni. A külföldi szemináriumokon nem csak SKI tagok vannak jelen. Japánban többnyire csak az SKI tagok jönnek a szemináriumaimra, de ha valaki meghív egy nemzetközi rendezvényre, ott a több klubbal együtt több szervezetből is eljönnek. Kifejezetten boldog vagyok, hogy ma is több szervezetből, és helyről jöttek a rendezvényre, mert ez a küldetése, hogy több helyről is megismerjék a mi küldetésünket.