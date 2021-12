– Örültem az egyesület megkeresésének. Idén egy igazán jó csapat kovácsolódott össze, profi feltételek mellett dolgozhatunk és a fejlődésem szempontjából is a legjobb döntést hoztam. Boldog vagyok hogy jövőre is a lilákat erősítem, várom hogy további sikereket éljek meg a csapattal és a szurkolókkal. Hajrá lilák – nyilatkozta a jobbszélső. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban Kertész Petra és Giricz Laura is hosszabbított a megyeszékhely csapatánál.