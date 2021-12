Kata büszke arra, hogy bár már három éve Balatonbogláron kézilabdázik, Montenegróban szülővárosát, Békéscsabát is képviselte, s a mai napig szeretettel emlékezik vissza két nevelőedzőjére. Juhász Kata jelenleg a NEKA színeiben a tabellát vezető első osztályú ifjúsági bajnokságban és az NB I. B-s felnőttcsapatban is kezdő játékos, de már NB I.-es együttesek is érdeklődnek iránta. A fiatal sportoló nemcsak a kézilabdában, hanem a magánéletében is izgalmas időszakot él meg, a napokban volt a szalagavatója a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban, gőzerővel készül az érettségire és felvételire a Corvinus egyetemre.