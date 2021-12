– Hogyan értékeli az eddigi szereplést a bajnokságban és a hazai kupában?

– Nagyon elégedettek lehetünk az eddigi teljesítményünkkel, főleg, amit novemberben nyújtottunk, ami egy nagyon nehéz, kemény hónap volt. Annak külön örülhetünk, hogy a bajnokság kezdete óta nagyon sokat fejlődött a csapat, de tovább dolgozunk, mert még van olyan terület, amelyben előre kell lépni. Mentálisan és fizikálisan jól állunk, és ez a felkészültség tényleg jó alapot nyújt az ezután következő időszakra. Most jön a legfontosabb része a bajnokságnak.

– Erősségében és szellemiségében más az idei Békéscsaba a tavalyi csapatnál?

– A tavalyi szezon volt az első, ami az elejétől a végéig a koronavírus-járvány időszakára esett, és ez mindenki számára új volt, megnehezítette a feladatunkat, s ehhez még máshogy álltunk hozzá. Ma már ismerjük a helyzetet, és teljesen másképpen tudunk ehhez viszonyulni. Tavaly is egy nagyon jó csapatunk volt, jó hangulatban dolgozhattunk, ahogy most is, de valóban egy más együttesről beszélhetünk. Jómagam pedig jobb formát tudok mutatni, mint egy évvel korábban (csak a hét Extraliga-mérkőzésen 151 pontot gyűjtött – a szerző). Tudjuk, hogy a játék minden elemében van még hová fejlődni, de ahogy egyre többet játszunk, és még összeszokottabbá válunk, úgy leszünk egyre jobbak.

– Rendkívül rutinos, nagy tapasztalattal rendelkező játékos, aki pályafutása során több országban megfordult már. Hozott újdonságot, új színt az életébe a magyar röplabda?

– Minden bajnokság más. Megvannak az előnyei a magyar bajnokságnak, melynek évről évre emelkedik a színvonala. Örülök, hogy itt játszhatok, jól érzem magam.