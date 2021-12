Atomerőmű SE Bonyhád–Omnia [email protected] Békés 86-77 (23-24, 30-22, 17-12, 16-19)

NB I B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Bonyhád, 100 néző. V.: Radnóti, Vadász, Téczely. Békés: Krisztics 29/15, Acsimovics 10, Balog G. 14/6, Olics 6/6, Cvijin 6. Cs.: Vass 6/6, Kelechi 6, Szugyiczki, Csorba. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Bonyhád legeredményesebb pontszerzői: Karosi 17/9, Szalai 16/9, Baki 12, Pajor 12/6.

Az első negyedben nagyon jó támadójátékot mutatott be a Békés, Danijel Krisztics elemében volt és Milos Olics is jól csatlakozott be, aki a negyed során két hárompontost is elhelyezett a bonyhádi kosárba. A játékrész minimális vendégelőnnyel zárult.

A második felvonásban már nem azt a teljesítményt nyújtotta a vendégcsapat, a védekezés sem volt már olyan acélos, míg az ellenfélé agresszívabbá vált. Egyedül a lepattanók tekintetében mutatott jól a békési statisztika. A negyed elején Szalai Milán zsákolásával azonnal fordított a Bonyhád, amely egy rövid időszaktól eltekintve uralta a játékrészt, melyet hétpontos előnnyel zárt.