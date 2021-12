Szolnoki KCSE–Köröstarcsai KSK 31–30 (15–17)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Szolnok, 30 néző. Vezette: Kovács I., Turák.

Köröstarcsa: PANKOTAI – OLÁH 7, Csige 4, Polgár T. 3, Kovács I. 1, Novák 2, MOLNÁR K. 3. Csere: Domokos (kapus), KECSKÉS 7, Ásós 1 (1), Bögre 2, Lukács, Répási. Edző: Molnár Zoltán. A Szolnok legjobb góldobói: Csibrány 11, Rékasi 6, Takács 6.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1.

A hazaiak vezető találatára néggyel válaszoltak a tarcsaiak, akik a kezdeti lendülettel a 12. percig stabilan tartották a 4-5 gólos vezetésüket (4–9). A félidő derekán azonban néhány elhibázott támadásuk elegendő volt a szolnokiaknak, hogy szorossá tegyék a meccset (17. p.: 10–10). Szoros csata vette kezdetét, melyben rendre a vendégeknél volt a minimális fór, a házigazdák azonban szívósan tapadtak rájuk. Szünet után a tarcsaiak találtak be először, amire Csibrány egymaga hárommal felelt, egalizálva az eredményt (33. p.: 18–18). Fej-fej mellett haladtak a felek, majd egy újabb hármas szériával először álltak hárommal jobban a Tisza-partiak (43. p.: 24–21). Polgár Tibor ekkorra tartogatta góljait és Bögre is jól szállt be, így az 53. percre fordított a vendégcsapat (26–27). Hátra azonban nem dőlhetett, mert a helyiek továbbra sem törtek meg. Kiélezett csata folyt a végjátékban is, amit ezúttal a hazaiak hoztak le sikeresebben, bár az összképet tekintve a döntetlen reálisabb lett volna.