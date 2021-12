A 2. félidőben az OFKSE kezdett jobban, a 3. percben már 5 góllal vezetett (33. p.: 13–18). Hazai időkérés után sem csökkent a különbség, sőt, Majdán is betalált az üres kapuba (36. p.: 14–19). A folytatásban többször felzárkóztak a Tisza-partiak, de a 43. percben már ismét hat góllal vezetett az Orosháza. Ezután nyolc percen át gólképtelennek bizonyult a látogató, a Szeged viszont négyszer is betalált (52. p.: 22–24). Az 54. percben 23–25-ös állásnál az Orosháza kettős emberelőnybe került, de a Pick négy emberrel is betalált és mínusz egyre zárkózott. A több hetes sérülés után Takónak jött a válasza. A végjátékban többször is egy gólra jött fel a Szeged, de Tóth Károly a lefújás előtt egy perccel bebiztosította csapata győzelmét.