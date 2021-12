Lényegesen összeszedettebb volt a BRSE, mint az első két játszmában, bár így sem tudott megnyugtató előnyt kiharcolni. Koprivica három pontja után muszáj volt a szett során másodjára is időt kérnie Tóth Gábornak. Glemboczki széles ütése után egyenlített a Szent Benedek, sőt, a hajrában át is vette a vezetést, mi több két szett-, és meccslabdához jutott. A BRSE nem adta fel és Drpa duplájával egalizált. Egy újabb meccslabdát hárított a Csaba, majd jutott el szettlabdáig, amit egy remek Glemboczki-blokkal ki is használt, jöhetett a folytatás.