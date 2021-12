A délutáni, helyi U13-as fiúcsapat ellen vívott mérkőzésen Máté Nóra és Kelemen Klarissza is kezdőként lépett pályára, előbbi játékos csapatkapitányként. A második félidőben Baracsi Boglárka és Tóth Panna is lehetőséget kapott, a gólerős gyulai támadó, Baracsi Boglárka büntetőből gólt is szerzett a találkozón.