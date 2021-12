A békési fiú már az elején megpróbálta irányítani a mérkőzést és igyekezett zárni a szögeket, hogy a támadásokat minél jobb pozícióból indíthassa. Ez eredményesnek is bizonyult, hiszen egy erős balhoroggal elég komolyan el is találta ellenfelét, aki ennek ellenére állva maradt, de látható volt, hogy lelassult a tempójában. Innen Zoli testen próbálta meg befejezni a mérkőzést, amely a harmadik menetben be is következett. A harmadik menetben egymást követően két alkalommal is padlóra került és a másodikat követően a mérkőzést vezető WBO-bíró, Kovács Bence úgy ítélte meg, hogy az ellenfél nincs olyan állapotban, hogy a mérkőzést folytatni tudja, így TKO-val beszüntette a mérkőzést.

