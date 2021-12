Az elején több nagy lehetőséget is elpuskáztak a csabai játékosok, akik saját térfelükre szorították a házigazdákat. A Szoboszló a semmiből szerzett vezetést a 16. percben Vincze révén, aki Máté passzát pörgette pár lépésről a rövid sarokba, 1–0. A folytatásban az irányítást is átvették a házigazdák, ennek ellenére akadtak ígéretes lehetőségek a csabai oldalon, de azok sorra kimaradtak. Szünet után is támadásban maradt a hazai gárda és egyre inkább kapuja elé szorította a látogatókat. Az 57. percben Dobi növelte az előnyt, 2–0, Szűk negyedóra múltán pedig hasonló helyről az üresen maradt Máté fejére íveltek egy forintos labdát, a gólkirály pedig nem hibázott, 3–0 A hajrában is domináltak a hazaiak, Lénárt szerezte a 88. percben a negyedik góljukat, 4–0 .