Országosan is fontos helyet tölt be, időről időre neves külföldi karate mesterek jönnek oktatni Szarvasra, amely a klub vezetőinek – Lovász Györgynek és Ruzsinszki Györgynek – elismerését is jelenti. Nemrégiben egy nagyon neves vendéget fogadott a szarvasi klub, sensei Lovász György VI danos mester meghívására, aki a Shotokan Karate International Federation magyarországi vezetője is. A 110 országban tevékenykedő Shotokan Karate International Federation vezetője, Kancho Nobuaki Kanazawa VIII danos érkezett hazánkba és többek között Szarvason is tartott nyílt edzést. Ezen nem csak az SKI magyar tagjai, hanem más szervezetek shotokanosai, sőt, más irányzatok – kyokushinkai, goshinkai – is részt vettek.

