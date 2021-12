Az Előre hat mérkőzés óta veretlen a másodosztályban, ezeken a találkozókon tíz pontot gyűjtött be. A Budafok házi góllövőlistáját Kovács Dávid vezeti, aki eddig hatszor talált be az ellenfelek kapujába. Mellette a korábban Békéscsabán is megfordult támadóra, Ihrig-Farkas Sebestyénre is figyelni kell a lila-fehéreknek, aki négy gólt szerzett az ősz folyamán. A Budafokban még egy korábbi Előre labdarúgó van a keretben a jobboldali futó, Szalai Dániel.