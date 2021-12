Nem mondható el, hogy egyoldalú lett volna az első játszma, előbb a BRSE hozott össze egy 5:0-s sorozatot, majd a Kaposvár egy 7:0-t. Elhúzni mégsem tudott egyik csapat sem egymástól. Bár folytatódott ez a libikóka, a hajrá kezdetén is csak egy pont volt a különbség, 18:19-nél időt is kért a hazaiak trénere. Ez hatott is, mert ismét Szedmákék kerekedtek felül és be is húzták az első játszmát.