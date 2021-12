Boruzs István: – Ezer sebből vérzünk és van elég problémánk, így már az is nagy dolog, hogy ki tudtunk állni és cserénk is volt. Viszont pont ez is lett a vesztünk is, mert azt hittük, hogy ezzel a ténnyel már nyertünk, de a lelkesedésünk lángja ma csak olykor-olykor pislákolt egy kicsit. Van még két meccsünk ebben az évben és kutya kötelességünk azokon kitenni a szívünket-lelkünket a pályára, mert anélkül nem lehet focizni.