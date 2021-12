A kezdőrúgás aktualitással is bírt – hiszen első, a csabai csapatnál szerzett gólját éppen az Újpest ellen szerezte. Miklós számára a Békéscsaba 1912 Előre mindig is különös jelentőséggel bírt, családja elmondása szerint számtalanszor emlegette és emlékezett a régi időkre. Egy ideje Dunaújvárosban élt, pénteken ott is érte a gyakorlatilag előzmények nélküli elmúlás.

Mártai Miklós (jobbra) /Fotó: Békéscsaba 1912 Előre/