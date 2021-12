Nem kezdtek jól a kígyósiak, számos pontatlan lövés és eladott labda miatt már a 9. percre jelentős előnyt szereztek a szegedi fiatalok (8–2). A hazaiak kapusa a folytatásban is megbabonázta a vendégek lövőit, ennek hatására a 18. percben már tízre duzzadt a különbség (14–4). Amikor a végjátékban pontosabbá váltak a befejezések és a csereként beálló Kiss Norbert is hatástalanított pár lövést, sikerült zárkózniuk a látogatóknak, komolyabban viszont nem tudták veszélyeztetni a lendületes Tisza-partiak vezetését. Szünet után gyorsan visszaállt a tízgólos különbség (36. p.: 22–12), innen már nem is volt kétséges a találkozó kimenetele. A vendégek becsületére szóljon, hogy az 54. percre ennek a felét sikerült ledolgozniuk (30–25), a végjáték azonban újból a szegediek forgatókönyve szerint zajlott le.