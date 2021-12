Kovács Attila: – Nagyon jó kezdés után bizonytalanná váltunk a befejezéseknél, az ellenfél kapusa is elkapta a fonalat, szerencsére Pajkó is brillírozott és a védelmünk is végig feszes maradt. A második félidőben már okosabban lőttük a ziccereinket és megérdemelten győztünk.