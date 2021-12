A Kondoros első támadásai sorra elakadtak a kapusban, de a majsaiak sem tudtak meglépni. A feljavuló hazaiak először a 11. percben vették át a vezetést (4–3), és hamar háromgólosra duzzasztották a különbséget. A látogatók Vadkert Tóth vezérletével egyszer visszakapaszkodtak döntetlenre (22. p.: 7–7), de a játékrész végére újra megnyugtató lett a KKK előnye. A második félidőben jó védekezésének és magas szintű kapusteljesítményének köszönhetően többször is növelni tudta előnyét a Kondoros (40. p.: 20–15). Elkényelmesedni azonban nem volt lehetőség, mert a látogatóknak is voltak jó periódusaik (46. p.: 23–21). A félidő derekától Kovács Attila eredményességével hat góllal elhúzott a hazai gárda (52. p.: 28–22), ezzel be is biztosította a megérdemelt sikerét.