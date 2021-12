Mély talajú pálya fogadta a csapatokat. Gyenge színvonalú játék folyt, a felforgatott hazaiak dominálták ugyan a játékot, komoly helyzetet azonban nem sikerült kialakítaniuk az első játékrész során. A vendégeket lekötötte a védekezés, csak ritkán jutottak el a támadó harmadig, a félidő hajrájában így is megszerezték a vezetést. A 41. percben egy jobb oldali beadásnál hagyott ki a figyelem, amit Varjas fejjel helyezett a kapuba, 0–1. Szünet után felpörögtek az események. A 47. percben Szilágyival szemben szabálytalankodtak büntetőt érően, amit Cigan váltott gólra, 1–1. Szinte a középkezdést követően gólpasszal szolgálta ki Popescut, aki a felívelését mellel tette maga elé, majd a kapus lába mellett gurított a hálóba, 2–1. A hazai örömbe üröm is vegyült, mert az 52. percben Varjas távoli felívelésénél a vizes labda átcsúszott Ferenczi kezei között és meg sem állt csak a kapuban (burleszkbe illő potyagól volt), 2–2. Mindez nem szegte kedvüket a sárrétieknek, a 61. percben újabb tizenegyessel visszavették a vezetést. Ezúttal Borbély életerős lövése landolt az egyik védő kezén, a büntetőt pedig ismét Cigan „varrta be”, 3–2. A meccs hajrájához közeledve a borsodi együttes másodszori egyenlítése is hasonló körülmények között született. Annyiban tért el az eset, hogy Menougong tizenegyesét Ferenczi kiütötte, pechjére a labda épp a támadó elé pattant, aki másodszor már nem hibázott, 3–3. A végjátékban mindkét gárda kinyílt a győztes gól megszerzése érdekében, de az eredmény már nem változott, a házgazdák újabb értékes pontokat hullajtottak el. G.: Cigan a 47. és a 61. (mindkettőt 11-esből), Popescu, a 48., ill. Varjas, a 41., Ferenczi (öngól) az 52., Menougong, a 79. percben. Jó: Cigan, Popescu, Achim S., ill. Varjas, Tóth K., Zagiev.