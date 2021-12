A viadalon ott voltak a Békés megyei klubok versenyzői is. A legjobbakat egyéniben, és a csapatban is díjazták, a legsikeresebb klubnak járó Várfürdő Kupa vándorserleget a Békéscsabai Előre Úszó Klub őrizheti újabb évig a vitrinjében. A Gyulai Várfürdő versenyzői is kiválóan teljesítettek: 17 arany-, 18 ezüst- és 9 bronzéremmel a második helyen zárták a viadalt.