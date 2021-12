A Békéscsaba kezd arra az útra visszatalálni, amelyen a régi-új edző, Schindler Szabolcs tavalyi távozásáig volt. A lilák ötödik hete veretlenek, Győrben pedig végre nyertek is, s bár még nem tudtak elmozdulni az utolsó előtti helyről, pozíciójuk sokkal szilárdabbá vált, az első hazai sikerükkel megkezdhetnék a felemelkedést is. Az utóbbi hetek fegyelmezett játéka akár meg is hozhatja a sikert az erős, de nem csúcsformában lévő Nyíregyháza ellen.