Balog Vilmos: – Gratulálok a Miskolc csapatának! Nagyon jól kezdték a mérkőzést, s végig tudták tartani az első negyedben szerzett előnyüket. Mi csak rohantunk az eredmény után. Hiába volt a hatalmas mezőnymunka, hiába Krisztics jó dobóteljesítménye, most nem tudtuk átbillenteni a mérleg nyelvét a javunkra. A MEAFC csapatként végig egységes volt, hibáinkat jól használták ki, megérdemelten győztek Békésen. A szurkolás most is extra volt, köszönjük az egyre erősebb táborunk biztatását!