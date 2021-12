Következett a pécsiek elleni elődöntő. Sokáig úgy tűnt, ezt a csatát is Dékányék nyerik, volt, hogy tíz találattal is vezettek, de egy váratlan nagyarányú vereség elbizonytalanította a lányokat, így ha kis különbséggel is, de elveszítették a mérkőzést. A bronzéremért a Vasast kellett fölülmúlni. Gachályiék remekül összeszedték magukat, s végig vezetve magabiztosan győztek. A dobogón már boldogan mosolyogva vették át a bronzérmeket.